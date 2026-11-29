नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अफ्रीकी देश तंजानिया की 25 वर्षीय युवती को आकर्षक नौकरी दिलाने का झांसा देकर भारत में बुलाया गया, लेकिन यहां उसे नौकरी देने के बजाय देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। आरोप है कि युगांडा की 35 वर्षीय महिला ने गाम्बिया के रहने वाले अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर युवती पर होटलों में ग्राहकों के सामने जाने का दबाव बनाया। युवती ने जब इसका विरोध किया तो दोनों उसे कोलार स्थित फ्लैट में ले गए और कमरे में बंद कर मारपीट की। युवक पर दुष्कर्म का भी आरोप है।

लगातार तीन दिन तक मारपीट की आवाज और युवती की चीखें सुनकर पड़ोसियों ने शुक्रवार को डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को मुक्त कराया और शनिवार को दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फिलहाल भाषा की बाधा के कारण पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों को नोटिस देकर छोड़ा है।

ऑनलाइन दोस्ती कर होटल में 10 लाख महीने की नौकरी का झांसा कोलार पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय अमिदा नहबारा उर्फ सेरी मूलतः पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा की रहने वाली है। वह कोलार के एक फ्लैट में रहती है और हेयरस्टाइलिस्ट का काम करती है। साथ ही खुद को होटल इंडस्ट्री से जुड़ा भी बताती है। उसके साथ गाम्बिया निवासी 32 वर्षीय सेर्नो बल्हेड उर्फ अबू रहता है, जो एलएनसीटी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। अमिदा ने तंजानिया में रहने वाली 25 वर्षीय युवती से ऑनलाइन दोस्ती की थी। उसने बताया था कि वह भारत में होटल में काम करती है और युवती को भी होटल में 10 लाख रुपये महीने की नौकरी दिलवा सकती है। इस भरोसे में युवती अक्टूबर 2026 में भारत आ गई।