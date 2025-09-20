मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शराब ठेका फर्जीवाड़े में पूर्व आबकारी आयुक्त विनोद रघुवंशी को गिरफ्तार, दो महीने पहले हुई थी 4 साल की सजा

    भोपाल में शराब ठेका फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व आबकारी उपायुक्त विनोद रघुवंशी गिरफ्तार हुए। 2003 में पार्टनरशिप डीड में छेड़छाड़ का आरोप है। कोर्ट ने 4 साल सजा सुनाई थी, अरेस्ट वारंट पर शाहपुरा पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। 22 साल पुराने मामले में फर्म को फायदा पहुंचाने की बात सामने आई।

    By prashant vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 01:33:20 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 01:36:07 PM (IST)
    शराब ठेका फर्जीवाड़े में पूर्व आबकारी आयुक्त विनोद रघुवंशी को गिरफ्तार, दो महीने पहले हुई थी 4 साल की सजा
    विनोद रघुवंशी पर दो महीने पहले चार साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. विनोद रघुवंशी ने 2003 में फर्जी आबकारी फर्म की डीड लगाई थी।
    2. अरेस्ट वारंट पर शुक्रवार को पुलिस ने शाहपुरा स्थित घर से गिरफ्तार किया
    3. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर रघुवंशी को जेल भेज दिया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शराब ठेका फर्जीवाड़ा मामले में आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त विनोद रघुवंशी को शाहपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्ष 2003 में उन्होंने एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टनरशिप डीड में छेड़छाड़ कर एक पार्टनर का नाम फर्म से हटा दिया था।

    इस मामले में भोपाल कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए दो महीने पहले चार साल की सजा सुनाई थी। उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को शाहपुरा पुलिस ने पारस मैजिस्टिक कॉलोनी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। साथ ही कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

    अपील करने पर बढ़ गई एक साल की सजा

    फर्जी डीड लगाने के इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2023 में विनोद रघुवंशी को तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ विनोद अपीलीय कोर्ट में गए थे, जहां सुनवाई के बाद दो महीने पहले उन्हें चार साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

    यह था 22 साल पहले का मामला

    पांच मार्च 2002 को अजय अरोरा ने अशोक ट्रेडर्स फर्म में हिस्सेदारी ली थी, जिसकी पार्टनरशिप डीड तैयार की गई थी। इसी वर्ष फर्म ने आबकारी के ठेके की नीलामी में हिस्सा लिया। आबकारी विभाग ने नीलामी स्वीकार कर फर्म को ठेका आवंटित कर दिया। लेकिन तब विनोद रघुवंशी और ओपी शर्मा ने धोखाधड़ी कर मार्च 2003 की नकली पार्टनरशिप डीड तैयार कर अजय को हिस्सेदारी से बाहर कर दिया। आरोपितों ने फर्म के अन्य पार्टनर को लाभ पहुंचाने के लिए भोपाल आबकारी कार्यालय के रिकार्ड में अजय का नाम हटाकर नकली पार्टनरशिप डीड लगा दी थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.