MP में वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की युवा इकाई के चुनाव में साढ़े चार लाख वोट निरस्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस अभियान चला रही है। यह दावा किया जा रहा है कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम काटकर गड़बड़ी की जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में पार्टी युवा कांग्रेस के चुनाव में अपने वोट नहीं बचा पाई।

साढ़े चार लाख वोट निरस्त हो गए यानी सदस्यता में फर्जीवाड़ा हुआ था। वहीं, पांच लाख वोटों को स्थगित रखा है क्योंकि इनके द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज नहीं दिए गए। अब इन्हें सुधार करवाने के लिए नौ से 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

यदि इस अवधि में वोट डालने वालों ने जन्मतिथि, मतदाता परिचय पत्र और रिश्तेदारों से जुड़ी जानकारी दे दी और वह सत्यापित हो गई तो ही उनके वोट परिणाम में जोड़े जाएंगे। परिणाम नवंबर के दूसरे सप्ताह तक घोषित हो सकते हैं। विक्रांत भूरिया के झाबुआ सीट से विधायक बनने से बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। तब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ग्वालियर के मितेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसके लगभग एक वर्ष बाद चुनाव कराए गए। इस वर्ष 20 जून से 19 जुलाई तक सदस्यता अभियान चला।