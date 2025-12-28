अगर हैक हो गया है फोन, तो तुरंत करें ये 4 काम... साइबर पुलिस ने बताया 'इमरजेंसी प्लान'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगों ने लोगों को शिकार बनाने के लिए "एपीके (APK) फाइल" का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस, जिला भोपाल ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के पास लगातार इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके बाद रविवार को यह दिशा-निर्देश जारी किए गए।

क्या है एपीके फाइल और कैसे होती है ठगी? साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के नाम पर फर्जी फाइलें (APK Files) वॉट्सऐप और मैसेज के जरिए भेज रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, ये फाइलें मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल हैकर्स के पास पहुँचा देती हैं। इससे आपके बैंक लॉगिन डिटेल, पासवर्ड और यहाँ तक कि ओटीपी (OTP) भी सीधे ठगों के पास पहुँच जाते हैं, जिससे वे आसानी से आपका खाता खाली कर देते हैं।