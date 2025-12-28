अगर हैक हो गया है फोन, तो तुरंत करें ये 4 काम... साइबर पुलिस ने बताया 'इमरजेंसी प्लान'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगों ने लोगों को शिकार बनाने के लिए "एपीके (APK) फाइल" का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस, जिला भोपाल ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के पास लगातार इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके बाद रविवार को यह दिशा-निर्देश जारी किए गए।
साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के नाम पर फर्जी फाइलें (APK Files) वॉट्सऐप और मैसेज के जरिए भेज रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, ये फाइलें मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल हैकर्स के पास पहुँचा देती हैं। इससे आपके बैंक लॉगिन डिटेल, पासवर्ड और यहाँ तक कि ओटीपी (OTP) भी सीधे ठगों के पास पहुँच जाते हैं, जिससे वे आसानी से आपका खाता खाली कर देते हैं।
पुलिस ने कुछ संदिग्ध फाइलों के नाम उजागर किए हैं, जिनसे बचना अनिवार्य है। ठग अक्सर इन विषयों का झांसा देते हैं...
यदि आपने गलती से कोई ऐसी फाइल इंस्टॉल कर ली है, तो घबराएं नहीं और तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं:
किसी भी तरह की साइबर ठगी का शिकार होने या संदेह होने पर नागरिक तुरंत भोपाल साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 9479990636 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।
