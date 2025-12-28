मेरी खबरें
    राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगों ने लोगों को शिकार बनाने के लिए एपीके (APK) फाइल का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस, जिल ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 07:42:12 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 07:42:12 PM (IST)
    अगर हैक हो गया है फोन, तो तुरंत करें ये 4 काम... साइबर पुलिस ने बताया 'इमरजेंसी प्लान'
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगों ने लोगों को शिकार बनाने के लिए "एपीके (APK) फाइल" का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस, जिला भोपाल ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के पास लगातार इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके बाद रविवार को यह दिशा-निर्देश जारी किए गए।

    क्या है एपीके फाइल और कैसे होती है ठगी?

    साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के नाम पर फर्जी फाइलें (APK Files) वॉट्सऐप और मैसेज के जरिए भेज रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, ये फाइलें मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल हैकर्स के पास पहुँचा देती हैं। इससे आपके बैंक लॉगिन डिटेल, पासवर्ड और यहाँ तक कि ओटीपी (OTP) भी सीधे ठगों के पास पहुँच जाते हैं, जिससे वे आसानी से आपका खाता खाली कर देते हैं।


    इन नामों से आ रही हैं फर्जी फाइलें

    पुलिस ने कुछ संदिग्ध फाइलों के नाम उजागर किए हैं, जिनसे बचना अनिवार्य है। ठग अक्सर इन विषयों का झांसा देते हैं...

    • ई-चालान: ट्रैफिक चालान के नाम पर डराना।

    • पीएम किसान योजना: किसानों को योजना के लाभ का लालच देना।

    • 5G सेवा: इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का झांसा।

    • प्रधानमंत्री आवास: आवास योजना के नाम पर ठगी।

    हैक होने पर तुरंत करें ये काम

    यदि आपने गलती से कोई ऐसी फाइल इंस्टॉल कर ली है, तो घबराएं नहीं और तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं:

    • इंटरनेट बंद करें: मोबाइल का इंटरनेट डेटा तुरंत बंद कर दें ताकि डेटा ट्रांसफर रुक सके।

    • बैंक को सूचित करें: अपने बैंक को सूचना देकर खाते और कार्ड को ब्लॉक करवाएं।

    • पासवर्ड बदलें: अपने जीमेल (Gmail) का पासवर्ड बदलें और 'टू-स्टेप वेरिफिकेशन' ऑन करें।

    • वॉट्सऐप सेटिंग्स: वॉट्सऐप सेटिंग्स में जाकर "Linked Devices" से अनजान डिवाइस को तुरंत हटा दें।

    यहां करें शिकायत

    किसी भी तरह की साइबर ठगी का शिकार होने या संदेह होने पर नागरिक तुरंत भोपाल साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 9479990636 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।

