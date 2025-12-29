MP में अगले सत्र से Sarthak app से लगेगी कॉलेज के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस
विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। प्रदेश के सभी शासकीय तकनीकी संस्थानों में एक समर्पित डिजिटल सेल का गठन किया जाएगा और साथ ही आ ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 10:09:33 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 10:15:01 PM (IST)
सार्थक ऐप।
HighLights
- 8 नए आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्वीकृति दी गई है
- उच्च, तकनीकी शिक्षा व आयुष मंत्री परमार ने कहा
- अपने विभागों की उपलब्धियों की भी दी जानकारी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अगले सत्र से प्रदेश के कॉलेजों के विद्यार्थियों की उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से रियल-टाइम सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। प्रदेश के सभी शासकीय तकनीकी संस्थानों में एक समर्पित डिजिटल सेल का गठन किया जाएगा और साथ ही आगामी वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ), ड्रोन तकनीक जैसे नवीनतम पाठ्यक्रमों पर अधिक फोकस रहेगा।
इसके अलावा सिंगरौली में 76.56 करोड़ रुपये की लागत से खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
यह जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दो वर्षों की विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर मीडिया से साझा करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि मप्र के अतिथि विद्वानों के मानदेय को लेकर हरियाणा के मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, आयुष विभाग के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा, आयुष विभाग की आयुक्त उमा आर माहेश्वरी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आयुक्त अवधेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी
- वर्तमान में 2,197 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने के लिए 336 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और 1845 नवीन पद सृजित किए गए हैं।
- इसके अलावा आइआइटी दिल्ली के सहयोग से 68 कालेजों में एआइ और फिनटेक जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- इस बार सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को वर्तमान 28.9 फीसद से बढ़ाकर 35 फीसद तक ले जाने का लक्ष्य है।
- वहीं शासकीय इंजीनियरिंग कालेजों के 50 मेधावी विद्यार्थियों को आइआइटी इंदौर और 50 छात्राओं को मैनिट भोपाल में अध्ययन की विशेष सुविधा प्रदान की गई है।
उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी
- मंत्री ने बताया कि उज्जैन मेंअखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे खजुराहो, उज्जैन और पचमढ़ी सहित 12 स्थानों पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
- ई-हास्पिटल और ई-औषधि प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से सभी आयुष संस्थाओं में लागू किया जाएगा, ताकि दवाओं की आपूर्ति और मरीजों की रियल-टाइम मानिटरिंग सुनिश्चित हो सके।
- सभी आयुष महाविद्यालयों की स्नातक क्षमता को 100 सीटों तक बढ़ाया जाएगा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।