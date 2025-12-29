नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अगले सत्र से प्रदेश के कॉलेजों के विद्यार्थियों की उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से रियल-टाइम सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। प्रदेश के सभी शासकीय तकनीकी संस्थानों में एक समर्पित डिजिटल सेल का गठन किया जाएगा और साथ ही आगामी वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ), ड्रोन तकनीक जैसे नवीनतम पाठ्यक्रमों पर अधिक फोकस रहेगा।

इसके अलावा सिंगरौली में 76.56 करोड़ रुपये की लागत से खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

यह जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दो वर्षों की विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर मीडिया से साझा करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि मप्र के अतिथि विद्वानों के मानदेय को लेकर हरियाणा के मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, आयुष विभाग के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा, आयुष विभाग की आयुक्त उमा आर माहेश्वरी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आयुक्त अवधेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।