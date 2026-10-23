MP में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा हड़पा, CID की जांच में 482 बैंक खाते संदिग्ध

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बीमा दावा राशि प्राप्त करने का व्यापक फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्वालियर, मुरैना और रतलाम जिलों में अब तक ऐसे 121 प्रकरण सामने आ चुके हैं। फर्जीवाड़ की जांच कर रही अपराध अन्वेषण विभाग (सीआइडी) को 482 बैंक खातों पर संदेह है। इनमें ग्वालियर-मुरैना के 59 और रतलाम के 62 खातों से राशि निकालने की पुष्टि हो चुकी है, शेष में जांच जारी है।

इस फर्जीवाड़े के तार राजस्थान से जुड़ रहे हैं। कुछ आरोपित राजस्थान के श्रीगंगानगर और धौलपुर के बताए जा रहे हैं। इन्हीं जिलों के एटीएम से बीमा दावा राशि भी निकाली गई थी। फर्जीवाड़े में निजी बैंकों के खाते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रतलाम में जिन 62 खाताधारकों की बीमा दावा राशि निकाली गई, वे सभी एक ही निजी बैंक के थे। दरअसल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में खाताधारक के बैंक खाते से प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम काटा जाता है।