मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    किसानों के लिए खुशखबरी, भावांतर योजना के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में फिर से बढ़ोतरी

    Bhavantar Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना के तहत शनिवार को सोयाबीन का मॉडल रेट 4285 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया। सरकार द्वारा अब प्रतिदिन मॉडल रेट की घोषणा की जा रही है, जिसके चलते पंद्रह दिनों में मॉडल रेट में 265 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

    By Manish Kare
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 09:07:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 09:15:14 PM (IST)
    किसानों के लिए खुशखबरी, भावांतर योजना के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में फिर से बढ़ोतरी
    सोयाबीन के मॉडल रेट में 15 दिनों में 265 रुपये की वृद्धि

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सरकार की भावांतर योजना के तहत शनिवार को सोयाबीन का मॉडल रेट 4285 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया। सरकार द्वारा अब प्रतिदिन मॉडल रेट की घोषणा की जा रही है, जिसके चलते पंद्रह दिनों में मॉडल रेट में 265 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

    योजना के तहत खरीदी की शुरुआत के पंद्रह दिनों के बाद, सात नवंबर को पहला मॉडल रेट 4020 रुपये जारी किया गया था। सात नवंबर तक मंडी में उपज विक्रय करने वाले किसानों को इसके आधार पर अंतर की राशि का लाभ मिला। इसके बाद से प्रतिदिन मॉडल रेट जारी किया जा रहा है।


    प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी

    खास बात यह है कि मॉडल रेट में प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इसमें आठ नवंबर को 4033, नौ और दस को 4036, 11 को 4056, 12 को 4077, 13 को 4130, 14 को 4184, 15 को 4225, 16 को 4234, 17 को 4236, 18 को 4255, 19 को 4263, 20 को 4267 और 21 को 4271 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने सोयाबीन उपज को मंडी प्रांगणों में विक्रय किया है। इसके आधार पर ही भावांतर राशि की गणना की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.