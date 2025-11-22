किसानों के लिए खुशखबरी, भावांतर योजना के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में फिर से बढ़ोतरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सरकार की भावांतर योजना के तहत शनिवार को सोयाबीन का मॉडल रेट 4285 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया। सरकार द्वारा अब प्रतिदिन मॉडल रेट की घोषणा की जा रही है, जिसके चलते पंद्रह दिनों में मॉडल रेट में 265 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

योजना के तहत खरीदी की शुरुआत के पंद्रह दिनों के बाद, सात नवंबर को पहला मॉडल रेट 4020 रुपये जारी किया गया था। सात नवंबर तक मंडी में उपज विक्रय करने वाले किसानों को इसके आधार पर अंतर की राशि का लाभ मिला। इसके बाद से प्रतिदिन मॉडल रेट जारी किया जा रहा है।