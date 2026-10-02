लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खातों में आएगी PM-Kisan की 24वीं किस्त! ऐसे चेक करें स्टेटस

डिजिटल डेस्क। आगामी त्योहारों और दिवाली की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि अक्टूबर माह के दौरान ही सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा सकती है।

हालांकि, इस बार अपात्रता और डाक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण लाखों किसानों के नाम लाभार्थी सूची से अलग कर दिए गए हैं। ऐसे में आगामी किस्त बिना किसी रुकावट के प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी पात्रता स्थिति और e-KYC की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए।

बिना ओटीपी और फिंगरप्रिंट के मोबाइल से करें e-KYC (फेस ऑथेंटिकेशन)

सरकार ने e-KYC कराने के नियमों को बेहद सरल बना दिया है। अब किसानों को बायोमेट्रिक सत्यापन या ओटीपी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान अपने स्मार्टफोन के माध्यम से केवल चेहरे की पहचान (Face Authentication) से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

स्टेप 1: गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक ऐप 'PM KISAN GOI' डाउनलोड करें।

स्टेप 2: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा आधार क्रेडेंशियल का उपयोग कर ऐप में लॉगिन करें।

स्टेप 3: मुख्य स्क्रीन पर दिख रहे 'e-KYC / Face Authentication' विकल्प का चयन करें।

स्टेप 4: मोबाइल कैमरे के सामने अपना चेहरा सीधा रखें और निर्देशानुसार पलकें झपकाएं ताकि सिस्टम आपके चेहरे को स्कैन कर सके।

स्टेप 5: सत्यापन सफल होते ही स्क्रीन पर 'e-KYC Successfully Completed' का संदेश प्रदर्शित हो जाएगा।

लैंड सीडिंग और बैंक लिंक स्टेटस इस तरह जांचें

अक्सर देखा गया है कि भूमि सत्यापन (Land Seeding) न होने या बैंक खाते का आधार से जुड़ाव न होने के कारण किस्त का पैसा अटक जाता है। किसान घर बैठे अपना स्टेटस जांच सकते हैं:

पीएम-किसान के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर विजिट करें।

मुख्य पृष्ठ पर दिए गए 'Know Your Status' सेक्शन पर क्लिक करें।

अपना पंजीयन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर 'Get Data' बटन दबाएं।

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आपकी प्रोफाइल खुलने के पश्चात 'Eligibility Status' टैब में जाएं और नीचे दिए गए तीन बिंदुओं के आगे हरा टिक (YES) जांचें:

Land Seeding (भूमि सत्यापन): YES होना अनिवार्य है।

e-KYC Status (ई-केवाईसी स्थिति): YES होना आवश्यक है।

Aadhaar Bank Account Seeded Status (बैंक खाता आधार लिंक): YES होना चाहिए।

यदि इनमें से किसी भी बिंदु के सामने 'NO' दर्शाया गया है, तो आपकी 24वीं किस्त का भुगतान रुक सकता है। ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत स्थानीय कृषि विभाग के दफ्तर अथवा अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर विवरण में सुधार करवाएं।