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MP के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दीवाली से पहले बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

मध्य प्रदेश सरकार इस बार दीवाली के अवसर पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है, जिसका 15 अक्टूबर के बाद आ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 12:29:45 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 12:31:03 PM (IST)
MP के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दीवाली से पहले बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
एमपी में 7.5 लाख कर्मचारियों का दीवाली से पहले बढ़ सकता है महंगाई भत्ता (AI तस्वीर)

HighLights

  1. दीवाली पर MP के कर्मचारियों को दोहरा तोहफा मिलेगा
  2. 15 अक्टूबर के बाद 60% डीए का हो सकता है एलान
  3. क्लास-1 अफसरों को मिलेगा 4,000 तक का मासिक लाभ

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े सात लाख शासकीय सेवकों के लिए आगामी त्योहारी सीजन खुशियों भरा साबित होने जा रहा है। प्रदेश सरकार इस बार दीवाली के अवसर पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य शासन 15 अक्टूबर के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान कर सकता है, ताकि नवंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता जोड़कर दिया जा सके।

वर्तमान में 58 प्रतिशत की दर से मिल रहा है डीए

वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 58% की दर से डीए मिल रहा है, जो इस 2 प्रतिशत के इजाफे के साथ बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों का यह 2 प्रतिशत डीए 1 जनवरी से लंबित है। इस बढ़ोतरी को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।


इसके अलावा, जनवरी से अक्टूबर तक का 10 महीने का एरियर देने पर सरकार को कुल 820 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करना पड़ेगा। एरियर का भुगतान एकमुश्त होने से कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

किस वर्ग के वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: यदि मूल वेतन लगभग 30,000 रुपये है, तो प्रतिमाह करीब 600 रुपये का इजाफा होगा।

  • तृतीय श्रेणी कर्मचारी: 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बेसिक पे वाले कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 800 रुपये से 1,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।

  • अधिकारी वर्ग: 70,000 रुपये से 1,00,000 रुपये या उससे अधिक बेसिक पे वाले अफसरों की मासिक आय में 1,400 रुपये से 2,000 रुपये तक की वृद्धि होगी।

  • सुपर क्लास-1 अधिकारी: इनके वेतन में प्रति माह 3,500 रुपये से 4,000 रुपये तक का इजाफा देखा जाएगा।

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केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी टिकी हैं निगाहें

राज्य के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों में भी महंगाई भत्ते को लेकर सुगबुगाहट तेज है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई से लंबित है, जिसमें लगभग 3 फीसदी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ ने वित्त मंत्रालय से जल्द घोषणा करने का अनुरोध किया है। वहीं, मध्य प्रदेश के सरकारी सेवक अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में जारी होने वाले आधिकारिक आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।