MP के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दीवाली से पहले बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े सात लाख शासकीय सेवकों के लिए आगामी त्योहारी सीजन खुशियों भरा साबित होने जा रहा है। प्रदेश सरकार इस बार दीवाली के अवसर पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य शासन 15 अक्टूबर के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान कर सकता है, ताकि नवंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता जोड़कर दिया जा सके।

वर्तमान में 58 प्रतिशत की दर से मिल रहा है डीए वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 58% की दर से डीए मिल रहा है, जो इस 2 प्रतिशत के इजाफे के साथ बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों का यह 2 प्रतिशत डीए 1 जनवरी से लंबित है। इस बढ़ोतरी को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।