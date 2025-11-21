नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सत्र 2026-27 में सरकारी स्कूलों में 10,758 पदों पर नए शिक्षक मिल जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के आठ हजार और माध्यमिक शिक्षक के 50 हजार पद खाली है। ऐसे में करीब 42 हजार पद खाली रह जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2024 चयन परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

पात्र अभ्यर्थियों को अपलोड करने होंगे दस्तावेज इसमें पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए 24 नवंबर तक और माध्यमिक शिक्षक के लिए 26 नवंबर तक प्रोफाइल अपडेट, दस्तावेज अपलोड करना व संभाग का विकल्प चयन करना होगा। बता दें कि मप्र कर्मचारी चयन मंडल की ओर से 10,758 पदों में से 7929 पदों पर विषयवार माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन) के 2,829 शिक्षक मिल जाएंगे। इसकी परीक्षा में करीब 1.60 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके लिए चयन परीक्षा 20 से 29 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। इनके परिणाम 29 सितंबर को जारी किया गया था।

अतिथि शिक्षकों को कार्य किए हुए जिले का चयन करना होगा अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने के बाद संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए सभी संभागों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। इसके बाद लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। उनकी नियुक्त पर विचार नहीं किया जाएगा। वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। 10,758 पदों पर भर्ती होगी माध्यमिक शिक्षकों के 10,758 पदों के लिए चयन परीक्षा होगी। इसमें स्कूल शिक्षा के 7082 और जनजातीय कार्य विभाग के 847 पदों पर भर्ती होगी। वहीं विषय शिक्षक के लिए 7929 पदों पर परीक्षा ली जाएगी। साथ ही 338 खेल माध्यमिक शिक्षक, 392 संगीत गायन व वादन, प्राथमिक खेल शिक्षक के 1377 पद, संगीत, गायन व वादन के 452 और नृत्य शिक्षक के लिए 270 पदों पर भर्ती होगी।