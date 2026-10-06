मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा वर्ष में दो बार, शोध छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह होगी, 5 करोड़ का बनेगा 'आइडिया फंड'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर युवाओं से सीधे बातचीत की और छात्रों के हित में कई घोषणाएं कीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत 'मध्य प्रदेश-सेवा फर्स्ट-इनोवेशन चैलेंज' के लिए पंजीकरण भी शुरू किया और उच्च शिक्षा और तकनीकी विकास से संबंधित पहलों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार राज्य भर के सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। शोध छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 16,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह की जाएगी।

5 करोड़ रुपये का आइडिया फंड बनाया जाएगा इसके अलावा, सरकारी कॉलेजों में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत कंप्यूटिंग लैब स्थापित की जाएंगी। युवाओं के बीच नवाचार और स्टार्टअप विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 5 करोड़ रुपये का आइडिया फंड बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा वर्ष में दो बार उन्होंने आगे घोषणा की कि युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश एक युवा राज्य है और हमारी सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में सरकारी पदों पर भर्ती की जा रही है। वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा और युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए पीएससी परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।