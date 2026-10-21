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हलालपुरा पटाखा बाजार : मंजूरी सिर्फ 35 की, लेकिन दुकानदारों ने 165 वर्गमीटर पर किया कब्जा

वर्ष 1997 में पुराने कबाड़खाने से हलालपुर में आतिशबाजी बाजार शिफ्ट किया गया था। उस समय यहां बस्ती नहीं थी। अब आसपास दो पेट्रोल पंप, शादी हाल और बड़ी र...और पढ़ें

By Madanmohan malviyaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 02:40:38 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 02:46:30 PM (IST)
हलालपुरा पटाखा बाजार : मंजूरी सिर्फ 35 की, लेकिन दुकानदारों ने 165 वर्गमीटर पर किया कब्जा
हलालपुर पटाखा दुकानें, जिनको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।

HighLights

  1. पटाखा दुकान में लगी आग के बाद तैयार रिपोर्ट ने गंभीर खामियां उजागर की
  2. 35 वर्गमीटर की मंजूरी के मुकाबले 825 वर्गमीटर तक विस्तार का मामला
  3. कोर्ट ने दुकानों को सार्वजनिक खतरा घोषित करते हुए 13 शर्तें लागू की हैं

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में पटाखों के कारोबार के लिए नियम-कायदे बने हैं, लेकिन हलालपुर में दुकानों का विस्तार देखकर इनकी निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में स्वीकृत क्षेत्रफल और मौके पर दुकानों के आकार में भारी अंतर सामने आया है।

कहीं 35 वर्गमीटर की अनुमति के मुकाबले दुकान 165.48 वर्गमीटर तक फैली है, तो कहीं इसी मंजूरी के सामने 825 वर्गमीटर क्षेत्रफल दर्ज है। खसरा नंबर 15 की जमीन का लैंडयूज पीएसपी दर्ज होने के बावजूद यहां आतिशबाजी का बाजार संचालित है। 12 जून 2026 को सोनी पटाखा शॉप में लगी आग के बाद तैयार रिपोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां उजागर की हैं।


वर्ष 1997 में बाजार आया, अब चारों तरफ आबादी

वर्ष 1997 में पुराने कबाड़खाने से हलालपुर में आतिशबाजी बाजार शिफ्ट किया गया था। उस समय यहां बस्ती नहीं थी। अब आसपास दो पेट्रोल पंप, शादी हाल और बड़ी रिहायशी बस्ती है। ऐसे में आग लगने की स्थिति में आसपास के लोगों की सुरक्षा और आपातकालीन निकासी बड़ी चुनौती बन सकती है।एसडीएम बैरागढ़ की कोर्ट ने इन दुकानों को सार्वजनिक खतरा घोषित करते हुए 13 शर्तें लागू की हैं, जिनका पालन नहीं करने पर कारोबारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, सुरक्षा का है...

35 वर्गमीटर की मंजूरी के मुकाबले 825 वर्गमीटर तक विस्तार का मामला गंभीर है ।यह स्पष्ट होना चाहिए कि अतिरिक्त निर्माण कब हुआ, इसकी अनुमति किसने दी और सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। ज्वलनशील पटाखों के बाजार में सीमित निकासी मार्ग, बिजली सुरक्षा और आसपास की आबादी जोखिम बढ़ा सकते हैं।

हलालपुर में ऐसे खुली नियमों की पोल

  • सोनी पटाखा सेंटर : संजय सोनी की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 165.48 वर्गमीटर। टीएंडसीपी की अनुमति के मुताबिक सड़क से जरूरी दूरी नहीं होने की बात रिपोर्ट में सामने आई।

  • राज फायर वर्क्स : इमरान खान की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 36 वर्गमीटर। पास में सामाजिक धर्मशाला और निजी अस्पताल है।

  • एमपी फायर वर्क्स : मोहम्मद नफीज की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 154 वर्गमीटर। पास में माल और बस्ती है। आवाजाही का एक ही रास्ता और बिजली सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं होने की बात सामने आई।

  • नेशनल पटाखा मार्केट : मोहम्मद अकरम की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 825 वर्गमीटर।

  • इंडियन फायर वर्क्स : मोहम्मद शफीक की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 55 वर्गमीटर। पास में बस स्टैंड और रिहायशी क्षेत्र है।

  • अंबिका फायर वर्क्स : मूलचंद रामचंदानी की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 825 वर्गमीटर।

  • दीपक पटाखा सेंटर : मनोज जसवानी की दुकान 35 वर्गमीटर स्वीकृत, मौके पर 132 वर्गमीटर।

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13 शर्तों का पालन करते हुए कारोबार करने को कहा

हलालपुर की पटाखा दुकानों को लेकर लोक न्यूसेंस आदेश जारी किए जा चुके हैं। कारोबारियों के लिए 13 शर्तों का पालन करते हुए कारोबार करने के लिए कहा गया है, यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।हाईकोर्ट का स्थगन हटते ही सभी को शिफ्ट किया जाएगा। - रवीश श्रीवास्तव, एसडीएम बैरागढ़