नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार के सर्वधर्म ए सेक्टर में एक युवक ने अधेड़ की पत्थर से सिर कुचलकर नृशंस हत्या कर दी। हत्यारे ने पुलिस से बचने अधेड़ की मौत को हादसे के रूप में परिवर्तित करने की साजिश रची। हत्या के तुरंत बाद उसने मृतक का शव सड़क पर फेंका और पुलिस को खुद फोन कर हादसे की फर्जी सूचना दी। कोलार पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पुलिसकर्मियों को घटना संदेहास्पद लगी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद हत्या के राज से पर्दा उठा। कोलार पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। साथ ही कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जोन-4 मलकीत सिंह ने बताया 48 वर्षीय कन्हैया सिंह लोधी अब्बास नगर, गांधीनगर का रहने वाला है। पिछले कई दिनों से वह कोलार में रहकर मजदूरी करता था और सर्वधर्म में अंग्रेजी शराब की दुकान पास ही रहता था। दामखेड़ा निवासी 25 वर्षीय नीतेश विश्वकर्मा उर्फ नन्ना से उसकी जान-पहचान थी।

नन्ना की बड़ी बहन ने कुछ वर्ष पहले फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कन्हैया उसके बारे में नन्ना से अनाप-शनाप बातें करता था। वह उसे चरित्रहीन बताता और अश्लील बातें कहता था। इससे नन्ना परेशान रहता था। सोमवार रात को कन्हैया शराब दुकान के सामने सो रहा था। तभी नन्ना वहां पहुंचा तो कन्हैया ने फिर उसकी बहन के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने लगा। गुस्से में आकर नन्ना ने पत्थर उठाकर सो रहे कन्हैया के सिर पर दे मारा और फिर लगातार एक के बाद एक दर्जनभर से ज्यादा बार हमला किया, जिससे कन्हैया की मौत हो गई।