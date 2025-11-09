MP में हेल्थ सिस्टम का ये हाल, 18 जिलों में हर महीने 10 लोगों को भी नहीं मिल पा रहा टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी सप्ताह एक कार्यक्रम में प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाओं को उपलब्धि बताया था, लेकिन हकीकत यह है कि 18 जिलों में 10 लोगों को भी प्रतिमाह टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। पहले यह काम दो निजी कंपनियों के माध्यम से कराया जा रहा था।

कंपनियों का अनुबंध खत्म होने के बाद इसी साल स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पास के सरकारी मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया है, लेकिन हाल यह है कि लगभग 10 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित मेडिकल कॉलेज को टेलीमेडिसिन का लाभ लेने के लिए एक भी कॉल नहीं की गई है। अब इन जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस देने की तैयारी है।