MP Weather: तूफान मुरासु का दिखेगा असर, 4 नवंबर से भोपाल-इंदौर समेत 21 जिलों में होगी बारिश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Weather Forecast 4th November) में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रहा। इसके चलते मैदानी इलाकों में राजधानी भोपाल की रात सबसे ठंडी दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री गिरकर 15.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं, दमोह व रायसेन में रात का पारा 16.0 डिग्री और छतरपुर के नौगांव में 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

तूफान 'मुरासु' के असर से दक्षिण-पूर्वी मप्र में बारिश के आसार मौसम विज्ञानी एसएन साहू ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं और साफ आसमान के चलते पूर्वी मप्र में न्यूनतम पारे में दो डिग्री की गिरावट आएगी। उधर, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा तूफान मुरासु कमजोर पड़ रहा है। हालांकि इसके प्रभाव से बुधवार को दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बादल छाएंगे और सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी व अनूपपुर में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है।