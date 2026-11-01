71 साल पहले कैसे बना देश का दिल मध्य प्रदेश? ग्वालियर-इंदौर को पछाड़कर भोपाल ऐसे बनी राजधानी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। यह अपनी खूबसूरती, कला और संस्कृति की वजह से पूरे देश में अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश भारत का संपूर्ण दर्शन करवाता है, क्योंकि इस राज्य में पूरे भारत की झलक देखने को मिलती है।

1 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश अपना 71वां स्थापना दिवस (MP Foundation Day 2026 Special Story) मना रहा है। यानी आज ही के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। कैसे तय हुआ मध्य प्रदेश का स्वरूप आज से 71 साल पहले मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन इसकी कहानी उससे भी पुरानी है। राज्य के गठन के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में सभी कौशल नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आयोग के सामने सभी तथ्यों को रखा गया।

बैठक में फैसला लिया गया कि ग्वालियर, कौशल, चंबल और आसपास के सभी हिस्सों को जोड़कर उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य बनाया जाए। राज्य के पुनर्गठन की जिम्मेदारी द्वारका प्रसाद मिश्र और घनश्याम सिंह गुप्ता को सौंपी गई। ढाई साल तक विचार-विमर्श और मंथन चला। इसके बाद जाकर मध्य प्रदेश का मौजूदा स्वरूप सामने आया। ब्रिटिश काल में तीन हिस्सों में बंटा था प्रदेश गठन से पहले मध्य प्रदेश का अस्तित्व ब्रिटिश शासन काल से ही था। उस समय इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह तीन हिस्सों में बंटा हुआ था - पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उस दौर में भोपाल में नवाबी शासन चलता था। खास बात यह थी कि सभी पार्ट की अलग-अलग राजधानी भी थी। ब्रिटिश शासन के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, तब मध्य भारत के इन सभी हिस्सों को एक साथ लाने पर चर्चा शुरू हुई।