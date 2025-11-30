अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणी पर आईएएस एसोसिएशन ने कहा- यह उनका व्यक्तिगत मामला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा की ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी पर जहां प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, वहीं इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन तटस्थ है।

एसोसिएशन की न तो संतोष वर्मा के बयान को लेकर कोई टिप्पणी आई है और न ही लिखित में विरोध या समर्थन की बात की गई। संतोष वर्मा को लेकर एक तरह से एसोसिएशन मौन साधे हुए है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है।

शासन की ओर से नोटिस दिया गया है। शासन स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, ऐसे में एसोसिएशन का बोलना ठीक नहीं। इधर, संतोष वर्मा को सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर उक्त टिप्पणी को लेकर सात दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

पत्‍नी से मारपीट की, फर्जी समझौता पत्र बनवाया

संतोष वर्मा की जाति को लेकर भी उठ रहे सवाल रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर संतोष वर्मा की आईएएस संवर्ग में पदोन्नति की जांच करने की मांग की। जनार्दन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि संतोष वर्मा एससी के होते हुए एसटी कोटे से आईएएस में पदोन्नत हो गए हैं। पत्नी के साथ मारपीट की और फर्जी समझौता पत्र बनवाया, गिरफ्तारी हुई जेल गए। इनका आचरण सिविल सेवा नियम के विरुद्ध है इसलिए संतोष वर्मा का आईएएस अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए।