आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर घुमाया, जूते-चप्पल से लगाई पिटाई

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया और जूते-चप्पलों से जमकर पिटाई की गई।

इसके बाद पुतले को प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप जलाया गया। आशीष शर्मा ने कहा कि यह मामला केवल एक समाज नहीं, बल्कि प्रदेश की सभी बहन-बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोषी अधिकारी पर तत्काल एफआइआर दर्ज कर निलंबन आवश्यक है।

कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि “आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर पूरे सवर्ण समाज में आक्रोश है, लेकिन भाजपा के ब्राह्मण नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या उनका जमीर खत्म हो गया है? जब एक समाज की बहन-बेटियों के सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है, तब भाजपा नेता सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? प्रदेश में ऐसी अभद्र मानसिकता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

इन्‍होंने चेतावनी देते हुए कहा कि “आज हमने उनके पुतले को गधे पर बैठाकर पिटाई की है। यदि सरकार ने जल्द से जल्द संतोष वर्मा को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो हम खुद संतोष वर्मा को उनके घर से बाहर निकालकर इसी तरह गधे पर बैठाकर पूरे मध्यप्रदेश में जुलूस निकालेंगे। प्रदर्शन में अक्षय तोमर, रवि परमार, लक्की चौबे, प्रतीक यादव सहित सैंकड़ों सर्वण समाज के युवा शामिल थे।