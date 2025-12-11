मेरी खबरें
    IAS Promotion in MP: एम सेलवेंद्र बनेंगे प्रमुख सचिव, आशीष सिंह, अभिजीत अग्रवाल, कौशलेंद्र सिंह बनेंगे सचिव, जनवरी में होगी पदोन्‍नति

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 07:54:00 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 08:03:07 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश में होंगे आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन।

    1. एम सेलवेंद्र बनेंगे प्रमुख सचिव, आशीष सिंह, अभिजीत अग्रवाल, कौशलेंद्र सिंह बनेंगे सचिव
    2. मध्‍य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए हुई विभागीय पदोन्नति समिति बैठक
    3. बैठक में तय हुआ कि अब अनुराग चौधरी, तरूण भटनागर और ऋषि गर्ग की पदोन्नति रुकेगी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आईएएस अधिकारी जनवरी 2026 में पदोन्नत होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। अब 2002 बैच के अधिकारी एम सेलवेंद्र पदोन्नत होकर प्रमुख सचिव होंगे।

    इस बैच के एक अन्य अधिकारी अजीत कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाएगी यानी जब वह वापस लौटेंगे तो उन्हें प्रमुख सचिव बना दिया जाएगा। उधर, उज्जैन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आशीष सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित 2010 बैच के अन्य अधिकारियों को सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा।


    बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी, महानिदेशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें प्रमुख सचिव, सचिव और अतिरिक्त सचिव के वेतनमान में पदोन्नत करने पर विचार किया गया। सूत्रों का कहना है कि कुल 71 अधिकारी पदोन्नत होंगे।

    केवल तरूण भटनागर, ऋषि गर्ग और अनुराग चौधरी के नाम जांच के चलते रुकेंगे। 2010 बैच के तीन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा, षणमुख प्रिया मिश्रा और तन्वी सुंदरीयाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन्हें छोड़कर बैच के जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना, आयुक्त कोष एवं लेखा भास्कर लक्षकार, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, प्रबंध निदेशक विद्युत वितरण कंपनी अनय द्विवेदी, आयुक्त पंचायतराज छोटे सिंह, अपर आयुक्त ग्वालियर सपना निगम, संचालक स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन, अपर सचिव श्रम बसंत कुर्रे, अपर सचिव मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बालिंबे, अपर सचिव नगरीय विकास शीलेंद्र सिंह और आयुक्त चंबल सुरेश कुमार सचिव पद पर पदोन्नत होंगे।

    इस बैच के अनुराग चौधरी का नाम अभी रुकेगा। वहीं, 2013 बैच के अधिकारी अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति की बैठक शुक्रवार को होगी।

