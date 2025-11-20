भोपाल से उड़ानें बढ़ीं तो नए साल में बन सकता है यात्री संख्या का नया रिकॉर्ड, अभी डेढ़ लाख से कम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्ष 2026 की शुरूआत के साथ ही भोपाल से एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। जल्द ही नवीं मुंबई एवं नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से भी भोपाल का कनेक्शन जुड़ जाएगा। नए साल की पहली तिमाही में एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एआई एक्सप्रेस की उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा एयपोर्ट में शामिल हो जाएगा जहां से मासिक यात्री संख्या का आंकड़ा डेढ़ से दो लाख के बीच है।

पिछले छह माह से भोपाल से यात्रियों की मासिक संख्या एक से सवा लाख के बीच रही है। एयरपार्ट अथॉरिटी लंबे समय से पैसेंजर ग्रोथ प्लान पर काम कर रही है। अथॉरिटी के प्रयास से ही हाल ही में लंबे समय से बंद गोवा उड़ान पुन: शुरू हुई है। बेंगलुरू एवं दिल्ली तक एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। अब अथॉरिटी का फोकस ऐसे शहरों की उड़ान शुरू कराने पर जहां से भोपाल का कनेक्शन कभी नहीं जुड़ा।

धार्मिक पर्यटन नगरों पर भी फोकस एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रयास है कि भोपाल से ऐसे शहरों की उड़ानें भी शुरू हो जाएं जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूण हैं। भोपाल से अमृतसर, शिर्डी, जम्मू एवं तिरूपति तक बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। इनमें से किसी भी शहर तक सीधी उड़ान नहीं है। वर्ष 2026 में कुछ शहर जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। इंडिगो की हैदराबाद उड़ान को तिरूपति तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यदि दो में से एक उड़ान को तिरूपति से जो़ड़ दिया जाए तो तिरूपति बालाजी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो जाएगी। हैदराबाद से तिरूपति का हवाई सफर मात्र 45 मिनट में पूरा हो जाता है। भोपाल से ट्रेन से तिरूपति जाने में 24 घंटे से अधिक समय लगता है।