    भोपाल से उड़ानें बढ़ीं तो नए साल में बन सकता है यात्री संख्या का नया रिकॉर्ड, अभी डेढ़ लाख से कम

    By dilip mangtani
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 11:46:04 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 01:39:45 PM (IST)
    भोपाल से उड़ानें बढ़ीं तो नए साल में बन सकता है यात्री संख्या का नया रिकॉर्ड, अभी डेढ़ लाख से कम
    भोपाल एयरपोर्ट का फाइल फोटो।

    HighLights

    1. जल्द ही नवीं मुंबई एवं नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से भी भोपाल का कनेक्शन जुड़ जाएगा।
    2. नए साल में एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एआई एक्सप्रेस की उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी।
    3. अमृतसर, शिर्डी, जम्मू एवं तिरूपति तक बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं, लेकिन यहां की उड़ानें नहीं।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्ष 2026 की शुरूआत के साथ ही भोपाल से एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। जल्द ही नवीं मुंबई एवं नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से भी भोपाल का कनेक्शन जुड़ जाएगा। नए साल की पहली तिमाही में एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एआई एक्सप्रेस की उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा एयपोर्ट में शामिल हो जाएगा जहां से मासिक यात्री संख्या का आंकड़ा डेढ़ से दो लाख के बीच है।

    पिछले छह माह से भोपाल से यात्रियों की मासिक संख्या एक से सवा लाख के बीच रही है। एयरपार्ट अथॉरिटी लंबे समय से पैसेंजर ग्रोथ प्लान पर काम कर रही है। अथॉरिटी के प्रयास से ही हाल ही में लंबे समय से बंद गोवा उड़ान पुन: शुरू हुई है। बेंगलुरू एवं दिल्ली तक एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। अब अथॉरिटी का फोकस ऐसे शहरों की उड़ान शुरू कराने पर जहां से भोपाल का कनेक्शन कभी नहीं जुड़ा।


    धार्मिक पर्यटन नगरों पर भी फोकस

    एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रयास है कि भोपाल से ऐसे शहरों की उड़ानें भी शुरू हो जाएं जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूण हैं। भोपाल से अमृतसर, शिर्डी, जम्मू एवं तिरूपति तक बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। इनमें से किसी भी शहर तक सीधी उड़ान नहीं है। वर्ष 2026 में कुछ शहर जुड़ने की उम्मीद की जा रही है।

    इंडिगो की हैदराबाद उड़ान को तिरूपति तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यदि दो में से एक उड़ान को तिरूपति से जो़ड़ दिया जाए तो तिरूपति बालाजी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो जाएगी। हैदराबाद से तिरूपति का हवाई सफर मात्र 45 मिनट में पूरा हो जाता है। भोपाल से ट्रेन से तिरूपति जाने में 24 घंटे से अधिक समय लगता है।

    एआई एक्सप्रेस ने स्लाट लिया

    आई एक्सप्रेस ने भोपाल से दिल्ली, मुंबई के अलावा बेंगलुरू एवं हैदराबाद तक उड़ानें शुरू कराने का भरोसा एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिलाया है। फरवरी माह में कम से कम दो उड़ानों के साथ कंपनी भोपाल में दस्तक दे सकती है। इन उड़ानों की शुरुआत से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। इंटरनेशनल रूट पर दुबई उड़ान भी नए साल में प्रारंभ होने की उम्मीद है। ऐसे में भोपाल डेढ़ से दो लाख मासिक यात्री संख्या वाले क्लब में आसानी से शामिल हो सकता है।

    ऐतिहासिक होगा वर्ष 2026

    एयरपोर्ट अथारिटी और भोपाल के लिए वर्ष 2026 ऐतिहासिक होगा। हम लगातार नए रूट जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में यात्री संख्या बढ़ना तय है। - रामजी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर

