MP में खाद की किल्लत पर नपेंगे कलेक्टर; CM डॉ. मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । दीपावली हर्ष और आनंद से मनाएं लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का असामाजिक काम न हो। दीपावली पर्व और किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर रहे। किसानों को खाद की किल्लत हुई तो कलेक्टर सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे।

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कान्फ्रेंस में कही। अलर्ट मोड पर रहें अधिकारी उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में किसानों को खाद की आपूर्ति में कोई कठिनाई न होने पाए। कलेक्टर से लेकर कृषि एवं विपणन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहें और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद का वितरण कराएं।