Indore: खजराना गणेश के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, 10 दिन के लिए मंदिर जाने का रूट तय
Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 09:16:25 PM (IST)
Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 09:16:25 PM (IST)
खजराना गणेश के लिए रूट तय। (फाइल फोटो)
HighLights
- खजराना गणेशजी के दर्शन के लिए लाखों भक्त हर दिन मंदिर पहुंचेंगे।
- पीपल चौराहा से खजराना की ओर सिटी बसों के आने-जाने पर रोक।
- मंदिर परिसर तक पुलिस और यातायात विभाग के जवान तैनात रहेंगे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खजराना गणेश मंदिर में इस वर्ष भी दस दिवसीय गणेश उत्सव पर्व पर लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर बुधवार से 06 सितंबर तक वाहन चालकों के सुगम यातायात के लिए यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा रूट प्लान तैयार किया गया है।
इन मार्गों पर रहेगा आवागमन
खजराना गणेश मंदिर जाने के लिए वाहन चालक खजराना चौराहा से सर्विस रोड होते हुए सिद्धिविनायक हॉस्पिटल से बाएं मुड़कर, गणेशपुरी मेन रोड, गोयल विहार रेन बसेरा टी से मंदिर एंट्री गेट होते हुए मंदिर परिसर पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे। दर्शन करने के बाद वह मंदिर पार्किंग परिसर से कालका माता मंदिर गेट से बाएं मुड़कर गणेश मंदिर तिराहा, पीपल चौराहा से खजराना चौराहा पहुंच सकेंगे।
जिन वाहन चालकों को खजराना गांव में जाना है वह खजराना चौराहे से गोया रोड होते हुए जा सकेंगे। इसी प्रकार जिन्हें खजराना चौराहा की ओर आना है वह जमजम तिराहा, मन्नत जनरल स्टोर में गोया रोड वाले मार्ग पर आवागमन कर सकेंगे।
ये मार्ग रहेंगे बंद
- बंगाली चौराहा से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की ओर सर्विस रोड पर वाहनों का आना वर्जित रहेगा।
- खजराना चौराहा, गोया रोड से स्टार चौराहा की ओर एवं पीपल चौराहा से खजराना की ओर सिटी बसों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- स्टार चौराहे से खजराना चौराहा एवं पटेल नगर से खजराना की ओर जाने वाली भारी ट्रकों का आवागमन रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक ही रहेगा।
- दिन के समय सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन इस रूट पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।