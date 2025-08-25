Indore: खजराना गणेश के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, 10 दिन के लिए मंदिर जाने का रूट तय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खजराना गणेश मंदिर में इस वर्ष भी दस दिवसीय गणेश उत्सव पर्व पर लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर बुधवार से 06 सितंबर तक वाहन चालकों के सुगम यातायात के लिए यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा रूट प्लान तैयार किया गया है।

इन मार्गों पर रहेगा आवागमन खजराना गणेश मंदिर जाने के लिए वाहन चालक खजराना चौराहा से सर्विस रोड होते हुए सिद्धिविनायक हॉस्पिटल से बाएं मुड़कर, गणेशपुरी मेन रोड, गोयल विहार रेन बसेरा टी से मंदिर एंट्री गेट होते हुए मंदिर परिसर पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे। दर्शन करने के बाद वह मंदिर पार्किंग परिसर से कालका माता मंदिर गेट से बाएं मुड़कर गणेश मंदिर तिराहा, पीपल चौराहा से खजराना चौराहा पहुंच सकेंगे।