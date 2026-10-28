लोगों की नजर में आटाचक्की संचालक, असल में निकला शराब तस्कर... भोपाल में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत टीम ने एक आटाचक्की संचालक को दोपहिया वाहन से अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा, तो उसकी निशानदेही पर घर से 15 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। टीम ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अवैध शराब व वाहन को जब्त किया है।

घोड़ानक्कास में दबिश देकर पकड़ी शराब, पहले भी दर्ज हैं मामले जिला आबकारी कंट्रोलर वर्षा उइके ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि घोड़ानक्कास इलाके में रहने वाला एक आटाचक्की संचालक घर से अवैध शराब की तस्करी करता है। सूचना मिलने पर मंगलवार को चेकिंग लगाई गई तो वह दोपहिया वाहन से आते हुए दिखा। जिसे रोककर तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद हुई, पूछताछ में वह सही जानकारी नहीं दे पाया।