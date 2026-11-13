भोपाल में दोस्त के पेट में घोंपा चाकू, हालत गंभीर; गिरवी रखी मोपेड के पैसों को लेकर विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में उधारी की रकम को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपित ने युवक के पेट में चाकू घोंप दिया और वारदात के बाद साथियों के साथ फरार हो गया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।

गिरवी रखी मोपेड ले गया, पैसे नहीं दिए



