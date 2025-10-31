मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में मुख्यमंत्री के काफिले के सामने तेज स्‍पीड से आ रही कार खंभे से टकराकर पलटी

    मुख्यमंत्री का काफिला पटेल नगर से आनंद नगर की ओर जा रहा था, तभी सिद्धार्थ लेक सिटी के सामने रान्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आई, वहीं जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार डिवाइडर पर टकराकर पलट गई।

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 10:49:04 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 10:50:33 PM (IST)
    भोपाल में मुख्यमंत्री के काफिले के सामने तेज स्‍पीड से आ रही कार खंभे से टकराकर पलटी
    रायसेन रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के सामने पलटी कार।

    HighLights

    1. रान्ग साइड से आ रही थी तेज रफ्तार कार।
    2. चालक के विरूद्ध पिपलानी थाने में केस दर्ज।
    3. पुलिस ने कार जब्त कर आरोपित को छोड़ा।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रायसेन रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक तेज रफ्तार कार खंभे से टकराकर पलट गई। मुख्यमंत्री का काफिला पटेल नगर से आनंद नगर की ओर जा रहा था, तभी सिद्धार्थ लेक सिटी के सामने रान्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आई, वहीं जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार डिवाइडर पर टकराकर पलट गई।

    गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना सुरक्षा में भारी चूक हो सकती थी। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 9:45 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला रूट क्लियरेंस के साथ गुजर रहा था।

    इस दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक अचानक रान्ग साइड से आया, वहीं पुलिसकर्मियों के रोकने पर कार चालक घबरा गया और भागने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई।

    ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक दीपक धाकड़ की शिकायत पर कार चालक संतोष केवट के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है। संतोष केवट आदमपुर छावनी में रहता है और आनंद नगर क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स की दुकान संचालित करता है। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपित को नोटिस देकर छोड़ दिया है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.