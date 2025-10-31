नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रायसेन रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक तेज रफ्तार कार खंभे से टकराकर पलट गई। मुख्यमंत्री का काफिला पटेल नगर से आनंद नगर की ओर जा रहा था, तभी सिद्धार्थ लेक सिटी के सामने रान्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आई, वहीं जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार डिवाइडर पर टकराकर पलट गई।

गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना सुरक्षा में भारी चूक हो सकती थी। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 9:45 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला रूट क्लियरेंस के साथ गुजर रहा था।

इस दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक अचानक रान्ग साइड से आया, वहीं पुलिसकर्मियों के रोकने पर कार चालक घबरा गया और भागने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई।

ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक दीपक धाकड़ की शिकायत पर कार चालक संतोष केवट के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है। संतोष केवट आदमपुर छावनी में रहता है और आनंद नगर क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स की दुकान संचालित करता है। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपित को नोटिस देकर छोड़ दिया है।