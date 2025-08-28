मेरी खबरें
    Bhopal में रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागे नकाबपोश बदमाश

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे टहलते हुए वह 80 फीट रोड पर मारूति अपार्टमेंट के पास पहुंची थीं। इसी दौरान कॉलोनी की ओर से आए दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए। इसी दौरान पीछे बैठे बदमाश ने गले से मंगलसूत्र झपट लिया।

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 08:41:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 08:44:04 PM (IST)
    Bhopal में रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागे नकाबपोश बदमाश
    भोपाल क्राइम।

    HighLights

    1. सुबह टहलने निकलीं महिला सड़क किनारे बैठी थीं।
    2. तभी वहां बाइक सवार दो बदमाशों ने की वारदात।
    3. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी क्षेत्र स्थित विवेकानंद नगर में बदमाशों ने रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी का मंगलसूत्र झपट लिया। महिला बुधवार सुबह घर से टहलने के लिए निकली थीं। वह पैदल चलते हुए थक गईं तो सड़क किनारे बैठ गईं, तभी तेज रफ्तार बाइक से आए नकाबपोश बदमाशों ने उनका मंगलसूत्र झपट लिया।

    महिला बाइक का नंबर नहीं देख सकीं, शिकायत पर पिपलानी पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया है। एएसआइ सत्येंद्र द्विवेदी के अनुसार 65 वर्षीय माधवी कौरव विवेकानंद कॉलोनी में रहती हैं।

    वह रिटायर्ड सरकारी अधिकारी रामप्रसाद कौरव की पत्नी हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे टहलते हुए वह 80 फीट रोड पर मारूति अपार्टमेंट के पास पहुंची थीं।

    इसी दौरान कॉलोनी की ओर से आए दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए। इसी दौरान पीछे बैठे बदमाश ने गले से मंगलसूत्र झपट लिया। महिला अचानक हुए इस हमले से स्तब्ध हो गईं, इस दौरान वह बाइक का नंबर नहीं देख पाई थीं। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है।

