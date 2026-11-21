नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए जनवरी 2027 ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार भेल दशहरा मैदान रोड पर होने वाली भव्य आर्मी-डे परेड की तैयारियां अब अंतिम दौर की ओर बढ़ने लगी हैं। जयपुर में जनवरी में आयोजित हुई आर्मी-डे परेड की तर्ज पर जंबूरी-कालीबाड़ी रोड से लेकर दशहरा मैदान तक की 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को खास तौर पर संवारा जा रहा है। सादगी और गरिमा के साथ होने वाले इस आयोजन में पूरे परेड मार्ग पर 352 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।

सूत्रों के अनुसार इन बिजली के खंभों पर देश का तिरंगा और भारतीय सेना का ध्वज एक साथ लहराता नजर आएगा। इसके लिए खंभों पर अलग से विशेष राड लगाने की व्यवस्था की गई है। बिजली के फाउंडेशन का 90 प्रतिशत काम पूरा परेड मार्ग को रोशन करने के लिए पांच नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिन्हें इस रविवार को चार्ज कर दिया जाएगा। बिजली के खंभों के लिए फाउंडेशन बनाने का 90 प्रतिशत और अंडरग्राउंड केबल बिछाने का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अगले चार से पांच दिनों में खंभे खड़े करने का काम भी शुरू होगा।

सेना की निगरानी में हुई मार्किंग आर्मी-डे परेड की तैयारियों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, इसके लिए सेना के अधिकारी खुद निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार को सैन्य अधिकारियों ने अपनी देखरेख में दर्शक दीर्घा के लिए स्थान की मार्किंग कराई। माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार से दर्शक दीर्घा के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। हड़ताल से धीमी पड़ी डामरीकरण की रफ्तार 2.5 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी इस सड़क के चौड़ीकरण और खोदाई से जुड़ी सभी बाधाएं हटा ली गई हैं। सड़क पर अब तक 30 प्रतिशत डामरीकरण का काम हो चुका है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने से काम की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिला प्रशासन की मदद से इस बाधा को दूर करने में जुटे हैं।