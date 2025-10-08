मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्‍य प्रदेश में 6.52 लाख हेक्टेयर फसल अतिवर्षा, बाढ़ और पीला मोजेक से हुई प्रभावित

    राजस्व विभाग के अनुसार मंदसौर, रतलाम, नीमच, आलीराजपुर, शहडोल, बुरहानपुर, सिवानी, दमोह, खंडवा, उज्जैन, बड़वानी, विदिशा और मंडला में अतिवर्षा, बाढ़, पीला मोजेक और कीट व्याधि से फसलों को क्षति हुई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 07:12:16 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 07:14:37 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश में 6.52 लाख हेक्टेयर फसल अतिवर्षा, बाढ़ और पीला मोजेक से हुई प्रभावित
    मध्‍य प्रदेश में खरीफ की फसलों पर पड़ा प्रभाव।

    HighLights

    1. 13 जिलों के 8.84 लाख किसान अभी तक प्रभावित हुए हैं।
    2. इस दौरान 653 करोड़ रुपये राहत राशि की वितरित हुई है।
    3. 3,90,167 किसानों की 3,49,478 क्षेत्र की फसल प्रभावित।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अतिवर्षा, बाढ़, पीला मोजेक, कीट व्याधि के चलते 13 जिलों में खरीफ की फसलें प्रभावित हुईं। सरकार ने राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास के अधिकारियों का दल बनाकर सर्वे कराया। इसमें पता चला कि 57 तहसीलों के 3,554 गांवों के 8,84,772 किसानों की 6,52,845 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल प्रभावित हुई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 653 करोड़ 34 लाख रुपये की राहत राशि का वितरण किया गया।

    इन जिलों में हुआ नुकसान

    राजस्व विभाग के अनुसार मंदसौर, रतलाम, नीमच, आलीराजपुर, शहडोल, बुरहानपुर, सिवानी, दमोह, खंडवा, उज्जैन, बड़वानी, विदिशा और मंडला में अतिवर्षा, बाढ़, पीला मोजेक और कीट व्याधि से फसलों को क्षति हुई।

    इन फसलों की हुई क्षति

    सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, अरहर, मूंग, उड़द, हल्दी, केला, टमाटर, लौकी और मिर्ची।

    अति वर्षा बाढ़ से 3.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित

    अतिवर्षा और बाढ़ से मंदसौर, रतलाम, नीमच, बुरहानपुर, सिवनी, दमोह, खंडवा, उज्जैन, बड़वानी, विदिशा और मंडला जिले की 38 तहसील के 1,854 गांव के 3,90,167 किसानों की 3,49,478 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई।

    पीला मोजेक, कीट व्याधि से 3.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित

    वहीं, पीला मोजेक और कीट व्याधि से मंदसौर, रतलाम, आलीराजपुर, शहडोल और खंडवा जिले की 19 तहसीलों के 1,700 गांव में 4,94,605 किसानों की 3,03,366 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल हुई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.