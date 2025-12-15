MP में अब कैमरा और POS मशीन से कटेगा चालान, परिवहन विभाग ने बंद किए चेक पोस्ट, 45 रोड सेफ्टी प्वाइंट पर होगी जांच

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब परिवहन विभाग पीओएस मशीनों से चालानी कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ईज आफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य के परिवहन चेक पोस्टों को बंद कर दिया है। इनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वॉइंट जांच का कार्य कर रहे हैं।

रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट प्वॉइंट के माध्यम से होगी जांच जांच कार्य के लिए प्रवर्तन बल (इन्फोर्समेंटफोर्स) को बॉडीवार्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इन कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। प्रवर्तन अमले द्वारा बॉडीवार्न कैमरे का उपयोग करने से वाहन चेकिंग के दौरान प्रत्येक कार्रवाई रियल टाइम में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से की जा रही है।