एमपी में फर्जी दस्तावेज जमा करने पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता होगी रद, 5 लाख लगेगा जुर्माना, नए नियम जारी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में निजी महाविद्यालयों में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नई नियमावली जारी की है। प्रदेश में बीएड और एमबीए कॉलेजों में गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर नियमों को सख्त किया गया है।

गलत जानकारी देने पर महाविद्यालय की मान्यता रद की जाएगी नई व्यवस्था के तहत फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने पर महाविद्यालय की मान्यता रद की जाएगी। साथ ही महाविद्यालय प्रबंधन पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों में कॉलेज खोलने के लिए जमीन, भवन, शिक्षकों के वेतन, प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक गुणवत्ता से जुड़ी शर्तें निर्धारित की गई हैं।