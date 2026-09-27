भोपाल में शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू, TET अनिवार्यता और ई-अटेंडेंस खत्म करने की मांग पर अड़े

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समेत तीन प्रमुख मांगों को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने रविवार से राजधानी के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर रहा है। मोर्चे ने भोपाल में धरने को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की रूपरेखा बनाई है। रविवार से अलग-अलग संभागों के शिक्षक इसमें शामिल होंगे।

समाधान नहीं निकलने पर आगे भी जारी रहेगा आंदोलन दो अक्टूबर को विशेष उपवास कार्यक्रम और तीन अक्टूबर तक विभिन्न संभागों की भागीदारी का कार्यक्रम है। मोर्चे ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कर तीनों मांगों पर सीधी चर्चा की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकार से समाधान नहीं होने की स्थिति में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।