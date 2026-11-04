दीपावली से पहले भोपाल में बड़ा संकट: सड़क पर उतरे सफाईकर्मी, आज से प्रदेशभर में हड़ताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदेशभर के सफाईकर्मियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन (7262) के बैनर तले हुए प्रदर्शन में प्रदेश के 57 जिलों से कर्मचारी, महिला सफाईकर्मी और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।

शाहजहांनी पार्क में सुबह नौ से प्रदर्शन पर बैठे सफाईकर्मियों से कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इस पर सफाई कर्मियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए सीएम हाउस की ओर कूच कर दिया, जिन्हें पुलिस ने जहांगीराबाद चौराहे के पास रोक दिया।

इसके बाद सफाई कर्मचारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन से लगा जाम

करीब दो घंटे तक अधिकारियों की समझाइश के बाद उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपना प्रदर्शन किया। वहीं, मांगें पूरी नहीं होने पर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। जहांगीराबाद चौराहा के पास चक्का जाम की वजह से काली मंदिर रोड, लाल परेड मैदान रोड, जिंसी रोड पर जाम जैसे हालत बन गए, जिससे घंटों तक वाहन जाम में फंस रहे। वहीं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने नगर निगम की परेशानी बढ़ा दी है। दीपावली से ठीक पहले सफाईकर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो सकती है। इधर, निगम ने शुरू किया विशेष सफाई अभियान इस आंदोलन का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि हड़ताल की चेतावनी के बीच नगर निगम ने मंगलवार से ही सभी वार्डों में विशेष सफाई और फागिंग अभियान शुरू कर दिया है। सुबह छह से 11 और दोपहर 12 से तीन बजे तक सफाई के लिए डंपर, जेसीबी और अन्य मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।