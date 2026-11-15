इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, एमपी को मिले 65 पद, 25 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

अंजली तोमर, नवदुनिया, भोपाल। बैंकिंग क्षेत्र में काम का अनुभव हासिल करने के इच्छुक स्नातक युवाओं के लिए इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस भर्ती 2026-27 की अधिसूचना जारी की है। बैंक ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुल 1,500 प्रशिक्षण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस भर्ती में देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए भी 65 प्रशिक्षण पद उपलब्ध हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
|राज्य
|पद
|उत्तर प्रदेश
|285
|तमिलनाडु
|270
|पश्चिम बंगाल
|145
|आंध्र प्रदेश
|85
|बिहार
|80
|महाराष्ट्र
|70
|मध्य प्रदेश
|65
|झारखंड
|60
|तेलंगाना
|46
|केरल
|44
|कुल
|1,500
अभ्यर्थी केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय संबंधित राज्य के तीन पसंदीदा जिलों का विकल्प दिया जा सकता है। अंतिम जिला आवंटन बैंक की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार होगा।
(यह प्रशिक्षण अवधि का स्टाइपेंड है। अप्रेंटिस को नियमित बैंक कर्मचारी के समान वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे।)
इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के चयन के लिए आनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा होगी। बैंक आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार भी आयोजित कर सकता है।
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|तर्कशक्ति
|15
|15
|कंप्यूटर ज्ञान
|10
|10
|अंग्रेजी भाषा
|25
|25
|संख्यात्मक अभिरुचि
|25
|25
|बैंकिंग उद्योग से संबंधित सामान्य जागरूकता
|25
|25
|कुल
|100
|100
मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में दक्ष होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी ने आठवीं, दसवीं या बारहवीं कक्षा में हिंदी का अध्ययन किया है और उसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है, तो उसे स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा से छूट मिल सकती है।
सबसे पहले इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाएं। करियर सेक्शन में अप्रेंटिस भर्ती 2026-27 का विज्ञापन खोलें। आवेदन से पहले एनएटीएस 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण करें। एनएटीएस पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल पूरी करें और नामांकन संख्या सुरक्षित रखें। इसके बाद बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
प्रतियोगी परीक्षा के एक्सपर्ट और करियर काउंसलर अभिषेक खरे बताते हैं कि इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने की एक योजना है। इसके अंतर्गत इंडियन बैंक युवाओं को बैंक की शाखाओं में लगभग 1 वर्ष (12 महीने) का व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। यह उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा अवसर है जो बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं।