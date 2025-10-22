Indian Railway: यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से चलेंगी सात स्पेशल ट्रेनें
भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से यात्रियों की सुविधा के लिए सात स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए हैं। रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया है और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं।
Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 10:51:21 AM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 10:59:19 AM (IST)
इन स्पेशन ट्रेनों से यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। फाइल फोटो
HighLights
- रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को चलेगी।
- रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी।
- रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस 17.10.2025 को संचालित होगी।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के पावन त्योहार के बाद घर लौटने वाले यात्रियों और छठ पूजा के अवसर पर यात्रा करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने सात जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। डीआरएम पंकज त्यागी और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से व्यवस्थाओं पर चर्चा की।
यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु कर्मचारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। डीआरएम ने बताया कि भोपाल और आरकेएमपी स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक भीड़ देखी जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी अव्यवस्था की घटना नहीं हुई है।
इस प्रकार होगा ट्रेनों का संचालन
- गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल प्रत्येक शनिवार और मंगलवार दिनांक 27.09.2025 से 01.11.2025 तक (छठ महापर्व स्पेशल) चलेगी।
- गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी।
- गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 17.10.2025 और 18.10.2025 को (दीपवाली स्पेशल) चलेगी।
- गाड़ी संख्या 01289 रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस 17.10.2025 को संचालित होगी।
- गाड़ी संख्या 02191 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस 27.09.2025 से 18.10.2025 तक चलेगी।
- गाड़ी संख्या 22187 रानी कमलापति-जबलपुर एक्सप्रेस और 12061 रानी कमलापति-जबलपुर एक्सप्रेस भी उपलब्ध रहेंगी।
क्राउड मैनेजमेंट योजना के तहत
- रस्सियों और बैरिकेड्स का उपयोग करके यात्रियों के लिए लाइन का प्रबंधन किया जाएगा।
- होल्डिंग और सर्कुलेटिंग क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के माध्यम से नियमित घोषणाएं की जाएंगी, जिसमें आने वाली ट्रेनों की जानकारी दी जाएगी।
- यात्रियों को प्लेटफार्म की क्षमता के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।
- आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में एक वार रूम स्थापित किया गया है।
- सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्टेशनों की लाइव निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
- मंडल पर बुकिंग काउंटर के अतिरिक्त 16 स्टेशनों पर 38 एटीवीएम (ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन) की सुविधा है, जिससे अनारक्षित टिकटों का वितरण किया जा रहा है।