    Indian Railway: भोपाल, जबलपुर और रीवा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी पांच जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन

    Puja Special Train: त्योहारों के मौसम में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। इन ट्रेनों से यात्रियों को सुविधाजनक और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे भी 5 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 01:46:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 01:52:16 PM (IST)
    Indian Railway: भोपाल, जबलपुर और रीवा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी पांच जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन

    1. भोपाल, जबलपुर और रीवा से गुजरेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, 80 फेरे होंगे पूरे।
    2. त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया।
    3. त्योहारों के मौसम में रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारों के मौसम में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। इन ट्रेनों से 2024 से अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। त्योहारी सीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पूजा स्पेशल ट्रेनें महानगरों और ग्रामीण इलाकों के बीच सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सबसे ज्यादा 48 ट्रेनें दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से चलेंगी, जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से 684 ट्रिप्स पूरी करेंगी।

    वहीं, पूर्व मध्य रेलवे 14 ट्रेनें चलाकर बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े स्टेशनों को कवर करेगा। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे भी 5 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो भोपाल, जबलपुर, कोटा और रीवा जैसे स्टेशनों से चलेंगी। इनसे कुल 80 फेरे पूरे होंगे।

    प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति पूजा स्पेशल (11-11 फेरे)

    • रीवा-रानी कमलापति-रीवा पूजा स्पेशल (06-06 फेरे)

    • रीवा-डॉ. आंबेडकर नगर-रीवा पूजा स्पेशल (05-05 फेरे)

    • जबलपुर-दानापुर-जबलपुर पूजा स्पेशल (12-12 फेरे)

    • सोगरिया-दानापुर-सोगरिया पूजा स्पेशल (06-06 फेरे)

