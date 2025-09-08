Indian Railway: भोपाल, जबलपुर और रीवा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी पांच जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारों के मौसम में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। इन ट्रेनों से 2024 से अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। त्योहारी सीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पूजा स्पेशल ट्रेनें महानगरों और ग्रामीण इलाकों के बीच सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सबसे ज्यादा 48 ट्रेनें दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से चलेंगी, जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से 684 ट्रिप्स पूरी करेंगी।