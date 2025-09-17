मेरी खबरें
    Indian Railway: नवरात्र पर वैष्णो देवी व मैहर जाने वाली ट्रेनें हाउसफुल, तत्काल टिकट ही सहारा

    नवरात्रि में वैष्णो देवी और मैहर जाने वाली ट्रेनें फुल हैं। भोपाल से कटरा-मैहर की ज्यादातर ट्रेनें बुक हो चुकी हैं। झेलम एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, पंजाब मेल में वेटिंग या नो-रूम है। यात्रियों को तत्काल टिकट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। रेलवे कुछ ट्रेनों में स्पेशल कोच जोड़ने पर विचार कर रहा है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र में लाखों श्रद्धालु इन तीर्थों की यात्रा करेंगे।

    By vikas verma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 02:21:54 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 02:34:17 PM (IST)
    1. झेलम, मालवा, पंजाब मेल, अंडमान एक्सप्रेस फुल हो चुकी हैं।
    2. टिकट बुकिंग मुश्किल, तत्काल कोटा ही विकल्प दिख रहा है।
    3. स्पेशल कोच जोड़ने पर विचार, आधार से बुकिंग नियम बदलेगा।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शारदीय नवरात्र आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। देवी मंदिरों में दर्शन के लिए देशभर से भक्तों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी (कटरा), शारदा माता (मैहर) और ज्वाला देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठों की यात्रा करेंगे।

    यही कारण है कि भोपाल और आसपास के रेलवे स्टेशनों से निकलने वाली ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। 22 से 28 सितंबर तक यात्रा के लिए बुकिंग कराने वाले यात्रियों को या तो लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है या फिर नो-रूम की स्थिति मिल रही है।

    कटरा और मैहर की ओर जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह फुल

    कटरा और मैहर हर साल नवरात्र के समय भक्तों से खचाखच भरे रहते हैं। इस बार भी यही स्थिति सामने आई है। झेलम एक्सप्रेस में स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में भारी वेटिंग चल रही है। मालवा एक्सप्रेस में तो लगातार नो-रूम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा पंजाब मेल, अंडमान एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, पठानकोट और मंगला एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी सीटें पहले ही दिन से भर चुकी हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धालुओं का दबाव इतना अधिक है कि कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन चुकी है। इसे देखते हुए कई श्रद्धालु निजी वाहन से भी जाएंगे।

    22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

    यात्रियों के लिए चुनौती यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट की है। अधिकांश नियमित ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। ऐसे में भक्तों को तत्काल कोटे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले टिकट की स्थिति की जानकारी अवश्य लें और यदि संभव हो तो अग्रिम बुकिंग की योजना बनाएं। नवरात्रि के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन कुछ ट्रेनों में स्पेशल कोच जोड़ने पर भी विचार कर कर रहा है।

    वैष्णो देवी मंदिर खुलने से अचानक बढ़ी भीड़

    हाल ही में भूस्खलन के कारण कुछ दिनों तक मां वैष्णो देवी मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए बंद करना पड़ा था। जैसे ही मंदिर को दोबारा खोलने की घोषणा हुई, श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ गई। भक्तों ने तुरंत यात्रा की योजना बनाई और इसका सीधा असर ट्रेनों की बुकिंग पर पड़ा। पहले से ही चल रही वेटिंग लिस्ट और भी लंबी हो गई। स्थिति यह है कि अब यात्रियों को यात्रा की उम्मीद केवल तत्काल टिकट से ही है।

    22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु देशभर से मां वैष्णो देवी, शारदा माता और ज्वाला देवी मंदिरों की यात्रा करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ पारंपरिक रूप से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ती है। मैहर स्थित शारदा माता मंदिर में भी मप्र और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। ज्वाला देवी मंदिर में भी इसी तरह श्रद्धालुओं की भीड़ रहने की संभावना है।

    अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग में लगेगा आधार

    रेलवे ने आम यात्रियों को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता देने और दलालों की धांधली रोकने के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। एक अक्टूबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल एप पर सामान्य आरक्षित टिकट बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। नियम के अनुसार, जब भी किसी ट्रेन का सामान्य आरक्षण खुलेगा, तो पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार से प्रमाणीकरण हुआ होगा। रेलवे का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को पहले टिकट पाने का मौका मिलेगा और टिकटों की कालाबाजारी या तकनीकी हेरफेर करने वालों पर रोक लगेगी।

