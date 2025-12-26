भारतीय रेलवे का नया किराया चार्ट लागू, आम यात्रियों को राहत बरकरार, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा, सेवा की निरंतरता और परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किराया संरचना में संतुलित संशोधन किया है। नई किराया तालिका लागू हो गई है। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य आवश्यक राजस्व जुटाने के साथ-साथ आम यात्रियों पर न्यूनतम असर डालना है।

लाखों यात्रियों को राहत मिली संशोधित किराया व्यवस्था के तहत उपनगरीय (सबअर्बन) सेवाओं और मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के किराए में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिली है। इसी तरह सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए को पूरी तरह यथावत रखा गया है, ताकि अल्प दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।