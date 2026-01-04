इंदौर में दूषित पानी से हुईं मौतों के विरोध में MP कांग्रेस का 'घंटा बजाओ आंदोलन', BJP पर जलापूर्ति में लापरवाही का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों (Indore Water Contamination Latest News) की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक इस त्रासदी में 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी मरीजों में उल्टी-दस्त और संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए हैं।

भागीरथपुरा मोहल्ले में मासूम बच्चों और बुजुर्गों की मौतों ने प्रदेश की नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस का घंटा बजाओ आंदोलन इसी मुद्दे को लेकर रविवार दोपहर कांग्रेस ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में और दूषित पेयजल से हुई मौतों के खिलाफ ‘घंटा बजाओ आंदोलन’ किया। बुरहानपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टॉक के नेतृत्व में कांग्रेसी भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस के निवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कॉलोनी के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया।