धनंजय प्रताप सिंह, डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर(स्टेट), मध्य प्रदेश,भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन अब तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे चरण में की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी। यहां 12 दिसंबर को वोट रक्षक रैली प्रस्तावित की गई है।

इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित गठबंधन के अन्य दलों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। निर्णय को ठीक नहीं मान रहे राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश की राजनीति में परंपरागत रूप से दो ही दल भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने रहते हैं। भाजपा सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस को कमजोर नहीं मानती। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बाहरी और अन्य दलों के साथ रैली करने के राहुल गांधी के निर्णय को राजनीतिक विश्लेषक ठीक नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि यह राहुल गांधी की समझदारी कतई नहीं कही जा सकती कि वह अखिलेश यादव जैसे नेताओं को मध्य प्रदेश में आमंत्रण देकर नई मुसीबत खड़ी करें।

इस वर्ग का मानना है कि इससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए भविष्य में सीटों के बंटवारे और क्षेत्रीय दलों के विस्तार की नई चुनौती खड़ी हो सकती है। जबकि दूसरे वर्ग का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए यह आवश्यक है। पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होने का खतरा पहले वर्ग का तर्क है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को देखना चाहिए। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। उस समय सपा ने कम से कम छह सीटों की मांग की थी, लेकिन बात न बनने पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमले किए थे। सपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे कई सीटों पर विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ था। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी का पहले से ही प्रभाव रहा है।

जानकारों के अनुसार, भोपाल की रैली से सपा को पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मुफ्त मंच मिल सकता है, जिससे अंततः कांग्रेस का ही पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होने का खतरा रहता है। चुनावों में सीटों का समझौता मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अखिलेश यादव जैसे बड़े ओबीसी चेहरे को भोपाल के मंच पर लाने से कांग्रेस इस वर्ग के मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहती है लेकिन उसके राजनीतिक भविष्य के लिए यह गंभीर हो सकता है। दरअसल, यह चिंता निराधार नहीं मानी सकती कि अल्पकालिक राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने के प्रयास में कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां वह मुख्य विपक्षी दल है, अपने सहयोगियों को राजनीतिक जगह दे रही है। इसकी कीमत उसे भविष्य के चुनावों में सीटों के समझौते के रूप में चुकानी पड़ सकती है। सपा, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे दल पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव नहीं रखते, लेकिन चंबल, विंध्य, बुंदेलखंड और आदिवासी बहुल सीटों पर इनका थोड़ा बहुत आधार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन छोटे दलों का मुख्य आधार दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग है, जिसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। जब भी ये दल सक्रिय होते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो करीबी मुकाबलों में कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगती है। इंडी गठबंधन को मध्य प्रदेश में आमंत्रण देकर कांग्रेस अपने ही वोट बैंक का कमजोर कर रही है। यही कारण है कि सियासी जानकारों का एक वर्ग मानता है कि द्विदलीय मुकाबला कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहता है।