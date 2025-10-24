भोपाल से ISIS मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली में साथी के साथ बड़ा धमाका करने की रची थी साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तार मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे।

जानकारी के मुताबिक यह गिरफ्तारी दीपावली से पहले की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक केस में भोपाल से आतंकी को गिरफ्तार किया था, यह सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली में बैठे अपने साथी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने दिल्ली में पहले इसके साथ को पकड़ा था, जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तो भोपाल में इसके दूसरे साथी का पता चला।