    भोपाल से ISIS मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली में साथी के साथ बड़ा धमाका करने की रची थी साजिश

    By shashi tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:09:03 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 11:22:26 AM (IST)
    HighLights

    1. सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे ये आतंकी।
    2. दीपावली के पहले ही स्पेशल सेल द्वारा इसे पकड़ा गया था।
    3. दिल्ली पुलिस पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का लगा रही पता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तार मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे।

    जानकारी के मुताबिक यह गिरफ्तारी दीपावली से पहले की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक केस में भोपाल से आतंकी को गिरफ्तार किया था, यह सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली में बैठे अपने साथी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने दिल्ली में पहले इसके साथ को पकड़ा था, जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तो भोपाल में इसके दूसरे साथी का पता चला।


    दोनों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही इन आतंकियों के द्वारा आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग लेने की जानकारी भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इनसे पूछताछ कर यह जानकारी जुटा रही है कि इनके साथ और कौन-कौन जुड़ा हुआ है।

    भोपाल से पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं आतंकी

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसके पहले भी बांग्लादेशी आतंकी संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें भड़काते थे। प्रदेश का मालवा प्रांत सिमी का गढ़ रहा है, यहां से सबसे ज्यादा इनके सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है।

