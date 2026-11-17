राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर के नियोजन, विकास और निगरानी के लिए सरकार ने विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV) का उपाध्यक्ष पूर्व आइएएस अधिकारी शैलेश पाठक को नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नेशनल स्टाक एक्सचेंज मुंबई के वरिष्ठ सलाहकार हैं।

कंपनी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। तीन साल में यह कारिडोर तैयार होगा। डेढ़ वर्ष में रूट तय होगा। इसमें चार स्थानों पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। बता दें कि नईदुनिया ने शैलेश पाठक की नियुक्ति की संभावना 18 अक्टूबर को ही जता दी थी।