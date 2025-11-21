मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 05:34:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 05:38:53 PM (IST)
    जगदीप धनखड़।

    HighLights

    1. भोपाल में बुक लॉन्च में चीफ स्पीकर के तौर पर शामिल हुए।
    2. वे सुबह भोपाल पहुंचे और राजभवन में करीब 4.5 घंटे रुके।
    3. बुक लॉन्च कार्यक्रम शाम 4:15 बजे रवींद्र भवन में हुआ।

    भोपाल। पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बुक लॉन्च इवेंट में चीफ स्पीकर के तौर पर शामिल हुए। वे सुबह भोपाल पहुंचे और राजभवन में करीब 4.5 घंटे रुके। बुक लॉन्च शाम करीब 4:15 बजे रवींद्र भवन में हुआ। यहां, RSS के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर मनमोहन वैद्य की लिखी किताब ‘हम और यह विश्व’ लॉन्च हुई। 21 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक संबोधन है।

    naidunia_image

    धनखड़ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया?

    • जगदीप धनखड़ ने संसद के मॉनसून सेशन से पहले 21 जुलाई, 2025 को सेहत की वजह से वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनका टर्म 10 अगस्त 2027 तक चलना था।

    • राष्ट्रपति को लिखे अपने इस्तीफ़े में, उन्होंने लिखा कि वह अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह मानने के लिए तुरंत इस्तीफ़ा दे रहे हैं।

    • उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सपोर्ट और अच्छे रिश्तों के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया।

    • हालांकि, इस अभूतपूर्व कदम से राजनीतिक क्षेत्र में कई अलग-अलग राय और अटकलें लगाई जाने लगीं।


    pixelcheck
