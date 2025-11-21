भोपाल। पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बुक लॉन्च इवेंट में चीफ स्पीकर के तौर पर शामिल हुए। वे सुबह भोपाल पहुंचे और राजभवन में करीब 4.5 घंटे रुके। बुक लॉन्च शाम करीब 4:15 बजे रवींद्र भवन में हुआ। यहां, RSS के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर मनमोहन वैद्य की लिखी किताब ‘हम और यह विश्व’ लॉन्च हुई। 21 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक संबोधन है।