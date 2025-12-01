भोपाल में जमीअत उलमा-ए-हिंद ने किया समान नागरिक संहिता का विरोध और फलस्तीन का समर्थन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जमीअत उलमा-ए-हिंद की भोपाल में हुई गवर्निंग बाड़ी की बैठक में समान नागरिक संहिता और वक्फ संशोधन का विरोध व फलस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। इस्लामिक माहौल वाले आधुनिक स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया। दारुल उलूम देवबंद के प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी ने कहा कि ईमान सबसे बड़ी नेमत है और इसकी रक्षा के लिए हर त्याग दिया जा सकता है।

इसी उद्देश्य से इस्लामी माहौल वाले स्कूलों की स्थापना अपरिहार्य हो गई है, अन्यथा हमारी पीढ़ियां बौद्धिक और धार्मिक भटकाव का शिकार हो सकती हैं। उन्होंने मदरसों पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया और विरोधियों को खुद मदरसों का दौरा करने का न्योता दिया। जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष सैयद नोमान शाहजहांपुरी ने इस्लामी मदरसों के संरक्षण और इस्लामी वातावरण में आधुनिक स्कूलों की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव पेश किया।