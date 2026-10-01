उज्जैन शाही मस्जिद विवाद में कूदा जमीअत उलमा मप्र; दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, दिया वैकल्पिक रास्ते का सुझाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सड़क चौड़ीकरण की जद में आए उज्जैन के शाही मस्जिद का आंशिक हिस्सा तोड़े जाने से उपजे विवाद में जमीअत उलमा मध्य प्रदेश भी कूद पड़ा है। जमीअत के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने गुरुवार को कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन के आरोप में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की।

पत्रकारों से बातचीत में मोहम्मद हारुन ने कहा कि विकास कार्यों, सड़क चौड़ीकरण और कारिडोर के लिए मंदिर या मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों को हटाने के बजाय वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाने चाहिए।

मुआवजे की मांग

उज्जैन की शाही मस्जिद के संबंध में उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने स्थित संदल वाली इमारत के मालिक को उचित मुआवजा देकर उसका अधिग्रहण किया जा सकता था।

मुस्लिम समाज भी इसके लिए सहयोग को तैयार था। इससे मस्जिद पूरी तरह बच जाती और किसी प्रकार का विवाद नहीं होता।