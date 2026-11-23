राज्य ब्यूरो, नईदुनिया , भोपाल । कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरह की अनियमितता नगरीय निकायों में विभिन्न सामग्री की खरीदी में सामने आई, वैसा ही पंचायतों में भी है। सामग्री खरीदी, निर्माण कार्यों और अन्य वित्तीय भुगतानों को लेकर शिकायत सामने आई हैं।

विशेष ऑडिट की मांग प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पत्र लिखकर विशेष ऑडिट करवाने की मांग की है। उन्होंने रविवार को लिखे पत्र में कहा कि गांव की सड़क, पेयजल, रोशनी, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के लिए आने वाली राशि में अनियमितता होती है तो यह व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है।