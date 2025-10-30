भोपाल में बेटे की शादी मना रहा था ज्वेलर्स का परिवार, सूने घर से हो गई 50 लाख की चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोहेफिजा थाना क्षेत्र के फिजा पैलेस फेस-6 में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात ज्वेलर्स कारोबारी के घर चोरी की बड़ी वारदात हो गई। कारोबारी का परिवार घर से कुछ दूर स्थित मैरिज गार्डन में बेटे की शादी मना रहा था। इसी दौरान उसके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर 11 लाख रुपये की नकदी और सोने व हीरे के जेवर चुरा लिए। शंका है कि चोरी की वारदात शादी समारोह में शामिल किसी व्यक्ति ने की है, क्योंकि घर का ताला टूटा नहीं था।

नौकर व इवेंट मैनेजमेंट टीम के सदस्यों पर शक फरियादी ने एक नौकर व इवेंट मैनेजमेंट टीम के सदस्यों पर शक जाहिर किया है, जिसके बाद कोहेफिजा पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया है और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फिजा पैलेस फेस-6, रिगालिया हाइट्स निवासी 51 वर्षीय नसिरुद्दीन ज्वैलरी कारोबार से जुड़े हैं। 28 अक्टूबर को उनके बड़े बेटे बिलाल की शादी बैरागढ़ स्थित फार्च्यून रिसार्ट में थी। परिवार, रिश्तेदार और मेहमान सभी शादी समारोह में व्यस्त थे।

कर्मचारी सैय्यद को चाबी देकर घर भेजा रात करीब 10 बजे घर को लॉक कर सभी बारात के साथ रिसार्ट के लिए रवाना हो गए। घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी चौकीदार शकील को दी गई थी। इसी दौरान, इवेंट कंपनी के तारिक नामक व्यक्ति ने नसिरुद्दीन को फोन कर बताया कि शादी में स्वागत और आतिशबाजी की तैयारी के लिए घर सजाना है। इस पर उन्होंने अपने कर्मचारी सैय्यद रेहान अली को चाबी देकर घर भेजा। कुछ घंटे बाद जब परिवार रात करीब 2:15 बजे घर लौटा, तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे और अंदर के कमरे की अलमारी का ताला टूटा हुआ है। जल्दबाजी में लॉकर का पूरा सामान नहीं देखा अलमारी के लॉकर से 11.5 लाख रुपये नकद और तीन डिब्बों में रखे सोने व डायमंड के सेट गायब थे। कारोबारी नसिरुद्दीन ने बताया कि चोरी की गई ज्वेलरी में उनकी पत्नी और बेटे की शादी में उपयोग के लिए रखे डायमंड और गोल्ड सेट शामिल थे। चोरों ने जल्दबाजी में लॉकर का पूरा सामान नहीं देखा, जिसके कारण अंदर रखा पुराना सोना वहीं छोड़ दिया गया। उनके अनुसार, चोरी में कुल नुकसान लगभग 50 लाख रुपये का हुआ है।