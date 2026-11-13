भोपाल में SBI के लॉकर से पूर्व रेरा चेयरमैन के गहने गायब; होगी फॉरेंसिक जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लिंक रोड नंबर-तीन स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट (आईआईएफएम) परिसर स्थित एसबीआई शाखा के लाकर से पूर्व रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव और उनकी बेटियों के सोने के जेवर गायब हो गए। गुरुवार को दुबई से भोपाल आई बेटी सुरभि के साथ श्रीवास्तव लॉकर में रखे गहने देखने पहुंचे थे। चॉबी लगाते समय अटक रही थी। काफी कोशिश के बाद लाकर खुला तो अंदर रखे जेवर गायब मिले। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

शुरुआती जांच में लाकर के हैंडल पर फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2024 में लिया था ज्वाइंट लॉकर एपी श्रीवास्तव ने बताया कि 13 दिसंबर 2024 को अपनी बेटियों सुरभि और श्रुति के नाम पर एसबीआई के लॉकर नंबर 502 संयुक्त रूप से अलॉट कराया था। इसके लिए सालाना 2,380 रुपये किराया देते थे। सुरभि दुबई में रहती हैं, जबकि श्रुति बेंगलुरु में रहती हैं। श्रीवास्तव का दावा है कि लाकर में रखे जेवरों की तस्वीरें भी उनके पास हैं।

लॉक से छेड़छाड़ या डुप्लीकेट चाबी की शंका गुरूवार को सुरभि लॉकर से अपने गहने निकालने पहुंची तो पूरा मामला सामने आया। लाकर टूटा हुआ नहीं मिला है। फारेंसिक टीम को उसके हैंडल पर भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। पुलिस जांच में यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि लाक से छेड़छाड़ की गई थी या डुप्लीकेट चॉबी से लाकर खोला गया। दूसरी बेटी को बेंगलुरु से बुलाया लॉकर में ज्वाइंट खातेदार होने के कारण परिवार ने दूसरी बेटी श्रुति को भी बेंगलुरु से भोपाल बुलाया गया है। उससे भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं, श्रीवास्तव शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक स्थित अपने दूसरे लॉकर में भी जेवरों की तलाश कर रहे हैं। वहां जांच के बाद ही गहनों के गायब होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।