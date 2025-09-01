मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Jitu Patwari: गाड़ी पर हमले के बाद कांग्रेस ने की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

    प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में कहा कि भाजपा प्रायोजित हमलों का सिलसिला यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल लोकतांत्रिक विरोध की आवाज से भयभीत है और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है। जीतू पटवारी पर हो रहे हमले राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। विपक्ष के शीर्ष नेताओं को सुरक्षा न देना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 08:09:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:14:37 PM (IST)
    Jitu Patwari: गाड़ी पर हमले के बाद कांग्रेस ने की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग
    पथराव से टूटा जीतू पटवारी की कार का शीशा।

    HighLights

    1. प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक से भेंट कर दिया ज्ञापन।
    2. जीतू पटवारी पर हो रहे हमले राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं।
    3. विपक्ष नेताओं को सुरक्षा न देना लोकतंत्र की भावना के विपरीत।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। रतलाम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर पत्थरबाजी की घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

    यह हमला उस समय हुआ था, जब पटवारी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भाग लेने जा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पर बीते कुछ समय से लगातार जानलेवा हमलों की घटनाएं हो रही हैं।

    भाजपा प्रायोजित हमलों का सिलसिला यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल लोकतांत्रिक विरोध की आवाज से भयभीत है और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है।

    जीतू पटवारी पर हो रहे हमले राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। विपक्ष के शीर्ष नेताओं को सुरक्षा न देना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है।

    उधर, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल (शहर) ने सोमवार को पुरानी विधानसभा स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.