नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विधानसभा चुनाव 2023 के वचन पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार अब इन्हीं कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी कर रही है। यह आरोप आल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने लगाया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

भार्गव के अनुसार, भाजपा ने अपने चुनावी वचन पत्र के पेज 81 पर सरकारी विभागों, उपक्रमों, बिजली कंपनियों और नगरीय निकायों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने का वादा किया था। इसके विपरीत, 16 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल बैठक के फैसले के बाद वित्त विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को पत्र क्रमांक 2232 जारी किया। इसमें मार्च 2027 से विभिन्न विभागों और उपक्रमों में आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।