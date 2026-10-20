भोपाल में बेखौफ बदमाशों का तांडव... नाइट वॉक पर निकले युवक के गले से सोने की चेन झपटकर भागे बाइक सवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार रोड पर सीआई चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाश पैदल टहल रहे युवक के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। अचानक हुई वारदात से युवक संभल भी नहीं पाया। पीड़ित की शिकायत पर कोलार पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सोमवार रात टहलने निकले थे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी पुलिस के अनुसार अंकित श्रीवास्तव कोलार क्षेत्र में रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। सोमवार रात करीब आठ बजे वह घर से पैदल टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान सीआई चौराहे के पास दो युवक उनके नजदीक पहुंचे और गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से भाग निकले।